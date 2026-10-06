Омск
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Омск

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Количество случаев растет: в каких омских районах больше всего медведей

На севере региона численность косолапых только увеличивается, несмотря на постоянный мониторинг и регулирование их количества.

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