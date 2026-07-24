Выручка Infosys от ИИ-решений превысила 8%, компания подписывает рекордные контракты

Индийский IT-гигант Infosys, один из мировых лидеров в области консалтинга и цифровых услуг на базе искусственного интеллекта, отчитался о результатах работы за первый квартал 2027 финансового года (завершился 30 июня 2026 года).
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