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Царьград

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Дух Арахиса: Перед выступлением Харрис после выборов на сцену выбежала белочка

Дух Арахиса: Перед выступлением Харрис после выборов на сцену выбежала белочка

Американцы уже начали горько шутить, что Камале Харрис явился дух бельчонка Арахиса, убитого властями Нью-Йорка перед выборами в США.

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