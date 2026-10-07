Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Группировка Север сжимает кольцо окружения у пяти сел в Харьковской области

Группировка Север сжимает кольцо окружения у пяти сел в Харьковской области

Пять сел в Харьковской области стали ареной ожесточенных боев. Группировка Север сжимает кольцо окружения и наносит удары по противнику в районах Купино и Черное.

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