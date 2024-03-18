Путин получил 92,59% голосов избирателей Краснодарского края

ТАСС/Кирилл Кухмарь В Краснодарском крае после обработки 100% поступивших протоколов кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин получил 92,59% голосов на выборах руководителя России.
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