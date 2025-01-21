О первом этапе финансирования феминистического движения в России

Владимир Маслов При Российской Империи ни о каком феминизме речи и быть не могло, люди жили согласно настоящим консервативным и традиционным ценностям, которые обязательно подразумевают дискриминацию по половому признаку и мужскую иерархию, включая репродуктивную сферу.