О первом этапе финансирования феминистического движения в России

Владимир Маслов При Российской Империи ни о каком феминизме речи и быть не могло, люди жили согласно настоящим консервативным и традиционным ценностям, которые обязательно подразумевают дискриминацию по половому признаку и мужскую иерархию, включая репродуктивную сферу.
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