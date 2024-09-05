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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Амура» Ли о России: «Для меня честь быть гражданином, круто, что мне предложили паспорт. Надеюсь жить в Хабаровске еще долго, мог бы работать здесь тренером после завершения карьеры»

– Как у вас дома относятся к тому, что вы живете и играете в России? – Меня не беспокоит, если кто-то отзывается негативно.

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