Раскрыт способ проверки состояния моторного масла

Часто случается так, что уровень моторного масла в автомобиле в норме, но состояние его такое, что требуется срочная замена моторной, предупредил технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.
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