На что способны видеокарты с 4 ГБ памяти в современных играх. Свежие тесты показывают, на что хватит такого объёма памяти

Мало на чтоНа фоне запуска совершенно новой видеокарты Radeon RX 9050 4GB, которая, впрочем, не предназначена для самостоятельной продажи в рознице, авторы Tom’s Hardware решили проверить, на что вообще способны видеокарты с 4 ГБ памяти.