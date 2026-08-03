На что способны видеокарты с 4 ГБ памяти в современных играх. Свежие тесты показывают, на что хватит такого объёма памяти

Мало на чтоНа фоне запуска совершенно новой видеокарты Radeon RX 9050 4GB, которая, впрочем, не предназначена для самостоятельной продажи в рознице, авторы Tom’s Hardware решили проверить, на что вообще способны видеокарты с 4 ГБ памяти.
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