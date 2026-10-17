Крышка кофейной банки, коробка для посылки, упаковка продуктов — на этих повседневных вещах строится бизнес с миллиардными оборотами.
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