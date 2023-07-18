«Мы не увидели воздействия»: В Белом доме заявили об отсутствии влияния подрыва Крымского моста на ход спецоперации

G

GISMbICH

То есть они всей толпою надеялись, что после повреждения Крымского моста через Керченский пролив российская армия обидится, надует губки, и оставит свои позиции, и, понуро в слезах, уйдёт обратно в Россию за границы 2014 года?!?!? ... ... ...?!???? ОНИ, бльть, НА ЭТО НАДЕЯЛИСЬ??????? Не, ну не Дебилы, ли, а??!?!