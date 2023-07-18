«Мы не увидели воздействия»: В Белом доме заявили об отсутствии влияния подрыва Крымского моста на ход спецоперации
Соединенные Штаты не увидели никаких негативных последствий для российской армии из-за подрыва Крымского моста, о чем так радостно заявляли в Киеве.
Комментарии
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То есть они всей толпою надеялись, что после повреждения Крымского моста через Керченский пролив российская армия обидится, надует губки, и оставит свои позиции, и, понуро в слезах, уйдёт обратно в Россию за границы 2014 года?!?!? ... ...
...?!????
ОНИ, бльть, НА ЭТО НАДЕЯЛИСЬ??????? Не, ну не Дебилы, ли, а??!?!
Результат будет обратным их надеждам.
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