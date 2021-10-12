Популярные статьи

Свежие комментарии

Дочурка ты сумей понять меня! Душевное стихотворение.

Дочурка ты сумей понять меня! Душевное стихотворение.

Дочурка ты сумей понять меня! Душевное стихотворение. Дочурка, ты сумей понять меня —К концу подходит жизнь моя земная…Как близок день, когда состарюсь я…Ты прояви терпение, родная! И если я испачкаюсь едой,Без помощи вдруг не смогу одеться —Будь терпелива, милая, со мной…Не раздражайся — лучше вспомни детство: Тебя немало обучать пришлосьВ те годы этим навыкам обычным…Молюсь я, чтоб терпение нашлосьВ душе твоей, ко мне не безразличной! Возможно, невзначай утрачу нитьЯ нашего с тобою разговора —Прошу, родная, не спеши винить…Во взгляде даже — так боюсь укора! И коль в беседе нашей невзначайНачну сто раз твердить одно и то же —Ты выслушай и не перебивай:Не важен смысл — внимание дороже! Копя морщинки у усталых глаз,Когда была совсем ещё малышкой,С улыбкой — не со злостью, в сотый раз,Читала перед сном тебе я книжки… Коль есть не захочу — не заставляй:Мне организм свои диктует нужды…И внукам ты на смех не выставляй —Мы ведь родные: мне они не чужды! Коль ноги ослабеют — помогиНе вызывая жалостной усмешки…Родные — мы, а вовсе не враги!Ты протяни мне руку для поддержки… Когда-то научилась ты ходить,И я в любой момент с тобою рядомСтаралась при падении ловить…Ведь ты — моя надежда и отрада! С моей хандрой, пожалуйста, смирись!Когда скажу тебе, что жить устала,И жду прихода смерти — ты не злись!Хочу, чтоб не грустила, не серчала, Чтоб помогла пройти достойно путь,Своей заботой скрашивая старость……Любовь детей — вот в чём, пожалуй, сутьВсей нашей жизни! Той, что нам осталась… Автор: Лариса Шахбазян Читайте также: Стихотворение: Я не та, за которой мужчины — в огонь и под пули Читайте также: Он не любил меня но не давал уйти- Жизненное стихотворение! Понравилось ? Поделись с друзьями ! Понравилось? Присоединяйся к нашему сообществу: Одноклассники    Вконтакте     Facebook   TwitterПодписывайтесь на наc в INSTAGRAM.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх