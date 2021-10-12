Дочурка ты сумей понять меня! Душевное стихотворение. Дочурка, ты сумей понять меня —К концу подходит жизнь моя земная…Как близок день, когда состарюсь я…Ты прояви терпение, родная! И если я испачкаюсь едой,Без помощи вдруг не смогу одеться —Будь терпелива, милая, со мной…Не раздражайся — лучше вспомни детство: Тебя немало обучать пришлосьВ те годы этим навыкам обычным…Молюсь я, чтоб терпение нашлосьВ душе твоей, ко мне не безразличной! Возможно, невзначай утрачу нитьЯ нашего с тобою разговора —Прошу, родная, не спеши винить…Во взгляде даже — так боюсь укора! И коль в беседе нашей невзначайНачну сто раз твердить одно и то же —Ты выслушай и не перебивай:Не важен смысл — внимание дороже! Копя морщинки у усталых глаз,Когда была совсем ещё малышкой,С улыбкой — не со злостью, в сотый раз,Читала перед сном тебе я книжки… Коль есть не захочу — не заставляй:Мне организм свои диктует нужды…И внукам ты на смех не выставляй —Мы ведь родные: мне они не чужды! Коль ноги ослабеют — помогиНе вызывая жалостной усмешки…Родные — мы, а вовсе не враги!Ты протяни мне руку для поддержки… Когда-то научилась ты ходить,И я в любой момент с тобою рядомСтаралась при падении ловить…Ведь ты — моя надежда и отрада! С моей хандрой, пожалуйста, смирись!Когда скажу тебе, что жить устала,И жду прихода смерти — ты не злись!Хочу, чтоб не грустила, не серчала, Чтоб помогла пройти достойно путь,Своей заботой скрашивая старость……Любовь детей — вот в чём, пожалуй, сутьВсей нашей жизни! Той, что нам осталась… Автор: Лариса Шахбазян Читайте также: Стихотворение: Я не та, за которой мужчины — в огонь и под пули Читайте также: Он не любил меня но не давал уйти- Жизненное стихотворение! Понравилось ? Поделись с друзьями ! Понравилось? Присоединяйся к нашему сообществу: Одноклассники Вконтакте Facebook TwitterПодписывайтесь на наc в INSTAGRAM.