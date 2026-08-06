Глава канцелярии Богуцкий: Туск должен согласовать лишение Зеленского ордена

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий призвал премьер-министра страны Дональда Туска подписать решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла.
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