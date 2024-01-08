Внутри Солнца «живет» черная дыра: пугающее предположение астрофизиков Ирэн ОрлонскаяГруппа ученых провела детальное исследование предположения о наличии микроскопических черных дыр во Вселенной и получила захватывающие, но тревожные результаты.
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