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Внутри Солнца «живет» черная дыра: пугающее предположение астрофизиков

Внутри Солнца «живет» черная дыра: пугающее предположение астрофизиков

Внутри Солнца «живет» черная дыра: пугающее предположение астрофизиков Ирэн ОрлонскаяГруппа ученых провела детальное исследование предположения о наличии микроскопических черных дыр во Вселенной и получила захватывающие, но тревожные результаты.

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Комментарии
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А
Алексей
Если бы у бабушки вырос член,то это уже был бы дедушка.Статья примерно о том же.
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16 час.
Grandad
И многих таких дедушек вы знаете?
Ответить
15 час.

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