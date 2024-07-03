Путин назвал узы дружбы основой развития стратегического партнерства РФ и Белоруссии

Он также отметил, что 80 лет назад Красная армия, в рядах которой сражались отцы и деды россиян и белорусов, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт Кремля.
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