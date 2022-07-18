Товарищеские матчи. «Ньюкасл» сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд против «Валенсии»

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Куфштайн, Австрия «Майнц» – «Ньюкасл» – 17:00 Альтах, Австрия «Боруссия» Дортмунд – «Валенсия» – 20:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Популярные статьи
- Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»
- Лука Каттани: «Спартак» ждет светлое будущее, у клуба прекрасный президент. К нему я испытываю любовь и благодарность»
- Полицейский нарушил инструкции, встав коленом на шею Джексона Хэйса во время ареста
Свежие комментарии