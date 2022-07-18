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Товарищеские матчи. «Ньюкасл» сыграет с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд против «Валенсии»

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Куфштайн, Австрия «Майнц» – «Ньюкасл» – 17:00   Альтах, Австрия «Боруссия» Дортмунд – «Валенсия» – 20:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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