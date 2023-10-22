Гороскоп от Тамары Глобы на 23 октября 2023 года: больше общайтесь с окружающими ClickioТамара Глоба рассказала, что 23 октября будет особенно благоприятным днем для тех, кто занимается творческой работой.
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