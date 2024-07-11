Медведев призвал не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

Работа курьеров важна и видна. Работа инженеров редко заметна, поэтому многие просто высиживают зряплату в офисах. Инженеры на производстве получают в основном достойную зарплату. Думается, надо не ограничивать рост курьерских доходов, а обеспечить престиж инженерной профессии с помощью настоящего профессионального образования и достойной оплаты производительного инженерного труда. На данном этапе критически важным стало качество инженерного персонала, особенно в наукоёмких отраслях, где пытаются этот недостаток заместить искусственным интеллектом. Советские инженеры успешно запускали лунные станции с логарифмической линейкой, а современные "специалисты", вооруженные ИИ, колотят космическими кораблями Селену, как шаман колотит бубен. Индусы с китайцами посмеиваются над бывшими учителями.

Россиянин

Все очень просто: Каждый должен работать по специальности. Очень многие учатся только ради диплома. Причем неважно какой. Потом идут в фирмы и фирмочки чем то торговать. Если такие "специалисты" и приходят на производство, то они как инженеры полный НУЛЬ. Их надо заново переучивать со школьной программы. Подчас не знают законов физики. Не шутка: Как то раз разговаривал с одним таким. Он на полном серьезе считает, что если из бочки выкачать воздух, там будет невесомость!!!... Или же, часто спрашивают где у розетки на стене + и -.