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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Медведев призвал не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

Медведев призвал не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

По мнению экс-президента, это ненормальная ситуация Инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров.

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Комментарии
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Модест
Работа курьеров важна и видна. Работа инженеров редко заметна, поэтому многие просто высиживают зряплату в офисах. Инженеры на производстве получают в основном достойную зарплату. Думается, надо не ограничивать рост курьерских доходов, а обеспечить престиж инженерной профессии с помощью настоящего профессионального образования и достойной оплаты производительного инженерного труда. На данном этапе критически важным стало качество инженерного персонала, особенно в наукоёмких отраслях, где пытаются этот недостаток заместить искусственным интеллектом. Советские инженеры успешно запускали лунные станции с логарифмической линейкой, а современные &quot;специалисты&quot;, вооруженные ИИ, колотят космическими кораблями Селену, как шаман колотит бубен. Индусы с китайцами посмеиваются над бывшими учителями.
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17 час.
Россиянин
Все очень просто: Каждый должен работать по специальности. Очень многие учатся только ради диплома. Причем неважно какой. Потом идут в фирмы и фирмочки чем то торговать. Если такие &quot;специалисты&quot; и приходят на производство, то они как инженеры полный НУЛЬ. Их надо заново переучивать со школьной программы. Подчас не знают законов физики. Не шутка: Как то раз разговаривал с одним таким. Он на полном серьезе считает, что если из бочки выкачать воздух, там будет невесомость!!!... Или же, часто спрашивают где у розетки на стене + и -.
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16 час.

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