За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    ну и законы   в России ! каждый  подонок   издевается  .  а   конфисковать  машину  и лишить  прав  и назначить штраф...В Смоленске автом...
  • алекс кузь
    Соколов перспективный . Реформу колониальной экономики ждёт молодое поколение единой России.Соколов назвал пу...
  • Александр Балушкин
    Давно пора, мотаются по дорогам и по правой и по левой полосе. Да ещё с пассажиром скорость приличная.Учите матчасть: п...

Автопроизводители не дают нам менять фильтры в АКП — вот что надо делать

Автопроизводители не дают нам менять фильтры в АКП — вот что надо делать

В инструкциях по эксплуатации некоторых современных автомобилей зачастую содержится информация, что жидкость (или, как пишут в англоязычной литературе, ATF – Automatic Transition Fluid) в автоматическую коробку залита на весь срок службы агрегата и замене не подлежит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх