Автопроизводители не дают нам менять фильтры в АКП — вот что надо делать

В инструкциях по эксплуатации некоторых современных автомобилей зачастую содержится информация, что жидкость (или, как пишут в англоязычной литературе, ATF – Automatic Transition Fluid) в автоматическую коробку залита на весь срок службы агрегата и замене не подлежит.
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