Как известно и признаётся всеми на пространстве от Киева до Вашингтона, одной из больших проблем режима Зеленского на сегодняшний день является потеря интереса мировой общественности к украинскому конфликту.
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