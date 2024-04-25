В Санкт-Петербурге 4 млн человек стали пользователями «Парковок России»

Приложение запустилось в феврале 2022 года Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Санкт-Петербурге автомобилисты оплатили парковку через приложение «Парковки России» более 4 миллионов раз с февраля 2022 года, передают «Известия».