В Санкт-Петербурге 4 млн человек стали пользователями «Парковок России»

Приложение запустилось в феврале 2022 года Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Санкт-Петербурге автомобилисты оплатили парковку через приложение «Парковки России» более 4 миллионов раз с февраля 2022 года, передают «Известия».
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