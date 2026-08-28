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Аргументы недели

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Россияне вдвое нарастили переводы за рубеж

Россияне вдвое нарастили переводы за рубеж

Ежемесячный объём трансграничных переводов физических лиц из России достиг 321 млрд рублей к июню, увеличившись вдвое по сравнению с январем (158 млрд).

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