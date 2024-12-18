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Эколог Пешков назвал последствия разлива нефти на черноморском побережье

Эколог Пешков назвал последствия разлива нефти на черноморском побережье

Кандидат биологических наук заслуженный эколог России Андрей Пешков, комментируя разлив нефти на черноморском побережье, заявил в беседе с RT, что оценить реальный ущерб можно будет лишь через некоторое время.

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