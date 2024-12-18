Эколог Пешков назвал последствия разлива нефти на черноморском побережье

Кандидат биологических наук заслуженный эколог России Андрей Пешков, комментируя разлив нефти на черноморском побережье, заявил в беседе с RT, что оценить реальный ущерб можно будет лишь через некоторое время.
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