The Lancet: повышенный остаточный холестерин увеличивает риск развития деменции

Ученые из Медицинского колледжа Халлимского университета в Южной Корее обнаружили, что высокие концентрации остаточного холестерина (общего холестерина за вычетом холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности) связаны с повышенным риском развития деменции.
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