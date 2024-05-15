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На стройках в Мангистау полицейские задержали почти 50 мигрантов

На стройках в Мангистау полицейские задержали почти 50 мигрантов

В рамках проводимого на территории Мангистауской области оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” сотрудники полиции выявили 48 иностранцев, незаконно работавших на строительных объектах, передает inAktau.

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