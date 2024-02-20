Путин исключил Суровикина и Григорьева из наблюдательного совета «Роскосмоса»

Владимир Путин, глава российского государства, исключил бывшего главкома Военно-космических сил, генерала Сергея Суровикина и генерального директора фонда перспективных исследований Андрея Григорьева из наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос».
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