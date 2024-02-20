Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Вовченко
    так! А кто там проводил расследование про отравление Скрипалей? Почему нам до сих пор не ответили на наши вопросы?Столтенберг: РФ д...
  • Александр Сергеевич
    Подозреваю , что укрофашисты будут бить все дальше и дальше ,пока не ликвидируем окончательно центры принятия решений!ВСУ обстреляли дв...
  • Маргарита
    Нет, милый.. Пусть поторчит на зоне чуток с мыслью, что русские пришибут темной ночью, или поработает  пОтом-кровью, ...Наемника из Грузи...

Путин исключил Суровикина и Григорьева из наблюдательного совета «Роскосмоса»

Владимир Путин, глава российского государства, исключил бывшего главкома Военно-космических сил, генерала Сергея Суровикина и генерального директора фонда перспективных исследований Андрея Григорьева из наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх