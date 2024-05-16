Выбор швейной машинки и раскройного ножа для дома и мини-производства Юлия ПономареваВыбор подходящей швейной машинки и раскройного ножа может существенно повлиять на качество и удобство шитья как в домашних условиях, так и в условиях мини-производства.
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