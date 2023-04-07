Глава МЭР Решетников заявил, что низкая безработица с нами надолго

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что российским работодателям предстоит работать в условиях довольно сложного и жесткого рынка труда, поскольку находящаяся на исторически минимальных уровнях безработица может продолжит снижаться, передает корреспондент The Moscow Post.