На этикетках некоторых продуктов питания обнаружены нарушения. Что говорит ANSA

После проверок, проведенных инспекторами Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) среди наиболее распространенных нарушений была обнаружена неправильная маркировка пищевых продуктов, в частности, веществ, вызывающих аллергию или непереносимость (аллергенов) и способных нанести серьезный ущерб здоровью чувствительных потребителей.
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