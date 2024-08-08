На этикетках некоторых продуктов питания обнаружены нарушения. Что говорит ANSA

После проверок, проведенных инспекторами Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) среди наиболее распространенных нарушений была обнаружена неправильная маркировка пищевых продуктов, в частности, веществ, вызывающих аллергию или непереносимость (аллергенов) и способных нанести серьезный ущерб здоровью чувствительных потребителей.