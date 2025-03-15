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Юрист предупредил о риске получить огромный штраф из-за замены счетчиков

Самостоятельная замена приборов учета рискует обернуться штрафом в десятки тысяч рублей. Так, не стоит снимать пломбы со старых счетчиков, на это имеют право только сотрудники управляющей компании, рассказал в беседе с «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России юрист Константин Крохин.

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