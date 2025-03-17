Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Козыревщина

Сбежавший в США бывший министр иностранных дел РФ раздаёт антироссийские интервью С резким осуждением интервью, которое дал 6 марта бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев украинскому журналисту Дмитрию Гордону**, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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