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Философы в бизнесе: зачем компаниям новый тип экспертов

Философы в бизнесе: зачем компаниям новый тип экспертов

Российские компании всё чаще обращаются к философам за помощью в вопросах стратегии, корпоративной этики и работы с новыми технологиями.

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