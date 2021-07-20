Только новостиПолитика«Хор идиотов». Почему Зеленский и Санду приехали в Грузию Многосерийный сериал под названием – «Пагубное устремление Грузии, Украины и Молдавии в Европейский союз» продолжается.Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ГорбуновЗеленского на баб-с потянуло. Собрались три лилипута и решают, как бы им стать Гулливером.Vladimir LioubimcevКаких баб?!! Одна ему в матери годится, другая лесбиянка. Достойная его компашка.Александр ГорбуновА на каком языке они общаются?Vladimir LioubimcevНа русском... Это язык международных отношений...Vladimir LioubimcevНу и друзья же у Грузии пошли. Один тупой клоун, другая - лесбиянка....владимир кинЕВРОСОЮЗУ ДАРМОЕДЫ НЕНУЖНЫ .Владимир ГриневичВладимир ГриневичAnatoli RyabenkoБлеяние овец под музыку шакалов. Ну не приживутся они в этой стае. Ну морочат они головы народов своих стран на счастливое будущеев никто не будет.Житель Земли МакаренковНе выметут, там от народа уже ничего не зависит.Маруся КацаповаСвора неудачников построившая свою карьеру на русофобии.Кому вы нужны нищеброды с протянутой рукой....БОБорис ОсиповКомментировать
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