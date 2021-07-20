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«Хор идиотов». Почему Зеленский и Санду приехали в Грузию

«Хор идиотов». Почему Зеленский и Санду приехали в Грузию

Многосерийный сериал под названием – «Пагубное устремление Грузии, Украины и Молдавии в Европейский союз» продолжается.

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Александр Горбунов
Зеленского на баб-с потянуло. Собрались три лилипута и решают, как бы им стать Гулливером.
Vladimir Lioubimcev
Каких баб?!! Одна ему в матери годится, другая лесбиянка. Достойная его компашка.
Александр Горбунов
А на каком языке они общаются?
Vladimir Lioubimcev
На русском... Это язык международных отношений...
Vladimir Lioubimcev
Ну и друзья же у Грузии пошли. Один тупой клоун, другая - лесбиянка....
владимир кин
ЕВРОСОЮЗУ ДАРМОЕДЫ НЕНУЖНЫ .
Владимир Гриневич
Владимир Гриневич
Anatoli Ryabenko
Блеяние овец под музыку шакалов. Ну не приживутся они в этой стае. Ну морочат они головы народов своих стран на счастливое будущеев никто не будет.
Житель Земли Макаренков
Не выметут, там от народа уже ничего не зависит.
Маруся Кацапова
Свора неудачников построившая свою карьеру на русофобии.Кому вы нужны нищеброды с протянутой рукой....
Борис Осипов

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