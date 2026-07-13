Серхио Перес: Противостоять Ферстаппену в Red Bull тяжело

Getty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик заводской команды Cadillac в Формуле 1 Серхио Перес вспомнил о том, как складывалось его противостояние с голландцем Максом Ферстаппеном, когда они были напарниками с четырёхкратным чемпионом мира по Red Bull.