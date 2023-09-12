Путин заявил, что не понимает, зачем Чубайс "удрал" из России Видео: https://dzen.ru/video/watch/650018be8b817f3cfd3ea6e8?f=video Путин о Чубайсе: не понимаю, зачем он удрал и прячется в Израиле ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости.
Путин рассказал о финансовой дыре в "Роснано" после ухода Чубайса
Комментарии
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z
zamira
Почему бы не вернуть Чубайса этого вора и жуликав багажнике машины в Россию и судить по всем законам
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21 час.
Любовь Головина
Чубайс, в свое время, энергосети обокрал по самое не хочу, нет чтобы в то время его посадить, так ему дали еще более лакомый кусок - Роснано. Складывается впечатление,что все в России знают про воров, а наше правительство и соответствующие органы, якобы, ничего не знали. А когда вор ( и не только Чубайс) убегает за границу,тогда все спохватываются.
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19 час.
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