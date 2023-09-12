Путин рассказал о финансовой дыре в "Роснано" после ухода Чубайса

Любовь Головина

Чубайс, в свое время, энергосети обокрал по самое не хочу, нет чтобы в то время его посадить, так ему дали еще более лакомый кусок - Роснано. Складывается впечатление,что все в России знают про воров, а наше правительство и соответствующие органы, якобы, ничего не знали. А когда вор ( и не только Чубайс) убегает за границу,тогда все спохватываются.