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Вестники из глубин: Редкие сельдяные короли явились в Адриатике

Вестники из глубин: Редкие сельдяные короли явились в Адриатике

Зимняя гладь Адриатического моря, обычно спокойная в это время года, встревожена небывалым визитом. Впервые за много лет на его берегах были обнаружены сельдяные короли – исполинские рыбы, чье появление, согласно поверьям, предвещает грядущие катаклизмы.

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