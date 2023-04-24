Аргументы недели

98 617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей nirvana
    самомнение  и повышение своей значимости с результатом наоборот !Политолог Марков ...
  • Юрий Николаев
    По ходу этого ЗЕ торчка окончательно глюки торкнули. Как бы он действительно не применил снаряды с обеднённым ураном....Телеведущий Тигра...
  • николай вожаков
    Макаров-наша неудача и ему подобные.Политолог Марков ...

Медведев назвал Польшу, «с кусками Украины или без нее», «бесконечно враждебным» для России образованием

Медведев назвал Польшу, «с кусками Украины или без нее», «бесконечно враждебным» для России образованием

Дмитрий Медведев назвал Польшу, «с кусками Украины или без нее», «бесконечно враждебным» для Российской Федерации образованием.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх