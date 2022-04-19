Добавят по 1 800 рублей: кто из россиян получит прибавку к пенсии с 1 мая

Добавят по 1 800 рублей: кто из россиян получит прибавку к пенсии с 1 мая

В Пенсионном фонде Росии (ПФР) рассказали о том, кто из россиян может получить прибавку к пенсии в размере 1 800 рублей.

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