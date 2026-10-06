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Говорит Европа ⚡

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Артем Дмитрук: Национальный интерес Украины сегодня — это мир, а не продолжение войны

Артем Дмитрук: Национальный интерес Украины сегодня — это мир, а не продолжение войны

Почему национальный интерес Украины сегодня невозможен без мира? Кому выгодно, чтобы Украина продолжала воевать вместо дипломатии? Почему добрососедство с Москвой и Минском должно стать приоритетом для Киева? И когда украинские политики перестанут жертвовать украинцами ради чужих целей? Что важнее для Украины: мир или продолжение войны? В последние дни в украинском политическом пространстве вновь … Читать далее: https://govorit.

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