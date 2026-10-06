Почему национальный интерес Украины сегодня невозможен без мира? Кому выгодно, чтобы Украина продолжала воевать вместо дипломатии? Почему добрососедство с Москвой и Минском должно стать приоритетом для Киева? И когда украинские политики перестанут жертвовать украинцами ради чужих целей? Что важнее для Украины: мир или продолжение войны? В последние дни в украинском политическом пространстве вновь … Читать далее: https://govorit.
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Понравилось слово "сегодня". Значит, вчера и десять лет назад, убивать своё население было в интересах 404, а сегодня вдруг перестало, и теперь интересен мир?