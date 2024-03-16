НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Винер об условиях допуска россиян на Паралимпиаду: «Их так унижают. Это невозможно, я даже не могу говорить об этом без содрогания»

Российские паралимпийцы смогут выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе. «И они, и даже некоторые наши спортивные руководители считают, что мы должны проглатывать унижения, неприемлемые для людей, которые родились, выросли, тренируются и выступают за нашу великую родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх