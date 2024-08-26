Ученые в Приморье нашли превышение трития после сбросов с "Фукусимы-1"

Ученые в Приморье обнаружили повышенный уровень трития в пробах морской воды, собранных в рамках экспедиции по мониторингу радиологической безопасности в Дальневосточных морях после сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1".
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