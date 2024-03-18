Убийство трёх непростых пенсионерок в Подмосковье. Стали известны новые детали

Стали известны новые подробности убийства трёх женщин в деревне Свитино под Наро-Фоминском. Напомним, тела предпринимательницы Светланы Филанович и двух её подруг пролежали несколько дней в подвале особняка, прежде чем были обнаружены.
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