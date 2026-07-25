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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МЛС. «Интер Майами» без Месси в гостях у «Монреаля», «Атланта» Миранчука против «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Лос-Анджелесом»

В регулярном чемпионате МЛС « Интер Майами » без Месси сыграет в гостях с « Монреалем », « Атланта » Алексея Миранчука – с «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова встретится на выезде с « Лос-Анджелесом ».

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