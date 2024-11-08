Судьба Настеньки из фильма «Морозко»: душил поклонник, любимый муж изменил, променяла семью и кино на балет

Наташа выбрала свой путь так рано, что многие взрослые и не помышляли бы о таком осознанном решении. В четыре года она увидела по телевизору соревнования по фигурному катанию, и этот грациозный танец на льду зажег в ее нежном детском сердце мощное желание.