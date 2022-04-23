«Если бы не Бензема, Холанд стал бы игроком «Реала». Балаге о трансфере Эрлинга в «Ман Сити»

Стало известно, почему Эрлинг Холанд предпочел «Манчестер Сити» «Реалу». Одной из главных причин, повлиявших на решение форварда дортмундской «Боруссии», стала форма, в которой находится нападающий «Реала» Карим Бензема, рассказал журналист Гильем Балаге.

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