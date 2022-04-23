«Если бы не Бензема, Холанд стал бы игроком «Реала». Балаге о трансфере Эрлинга в «Ман Сити»

Стало известно, почему Эрлинг Холанд предпочел «Манчестер Сити» «Реалу». Одной из главных причин, повлиявших на решение форварда дортмундской «Боруссии», стала форма, в которой находится нападающий «Реала» Карим Бензема, рассказал журналист Гильем Балаге.
Популярные статьи
- Джимми Батлер забил сверху с фолом после аллей-упа
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
Свежие комментарии