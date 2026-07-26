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Первое за 2 года IPO в секторе редактирования генов: Scribe Therapeutics привлекла $129 млн на IPO

Первое за 2 года IPO в секторе редактирования генов: Scribe Therapeutics привлекла $129 млн на IPO

Биотехнологическая компания, сооснованная лауреатом Нобелевской премии Дженнифер Дудной, вышла на Nasdaq и открыла новую волну IPO в секторе биотехнологийАмериканская биотехнологическая компания Scribe Therapeutics привлекла $128,7 млн в ходе первичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq.

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