Ford F-150 Raptor R стал самым мощным бензиновым пикапом в мире

Ford F-150 Raptor R после обновления стал самым мощным бензиновым пикапом планеты, сообщает auto.ru. Компания Ford объявила о дополнительной модернизации двигателя, которым комплектуется топовая версия пикапа F-150.
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