«Известия»: Участников СВО могут освободить от НДФЛ

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается освободить добровольцев, участвующих в военной операции на Украине, от обязанности уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со своего заработка.
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