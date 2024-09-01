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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Такую капусту «по-турецки» семья ест лучше мяса. Простой ужин без хлопот и дорогих ингредиентов. 30 минут в духовке — и готово

Если нужно быстро накормить семья без затрат, то эта капуста «по-турецки» — идеальный вариант. Это что-то среднее между запеканкой и заливным пирогом, получается вкусно, сочно! Такую капусту можно готовить и на ужин, и на обед, подавать как самостоятельное блюдо или в дополнение к чему-то.

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