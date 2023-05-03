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Провальный старт Redfall, первое DLC для Atomic Heart, 20 минут Skywind, тизер новой Mortal Kombat… ...

Провальный старт Redfall, первое DLC для Atomic Heart, 20 минут Skywind, тизер новой Mortal Kombat… ...

Провальный старт Redfall, первое DLC для Atomic Heart, 20 минут Skywind, тизер новой Mortal Kombat…Создатели Mortal Kombat тизернули следующую часть серии (или нет?); состоялся релиз Redfall, которая никому не понравилась; в первом видео о DLC к Atomic Heart подсветили новую игровую локацию; вышел трейлер хоррор-платформера Daydream: Forgotten Sorrow; Convergence: A League of Legends Story обрела дату выхода; Square Enix выкатила больше деталей по читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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