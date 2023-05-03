Провальный старт Redfall, первое DLC для Atomic Heart, 20 минут Skywind, тизер новой Mortal Kombat…Создатели Mortal Kombat тизернули следующую часть серии (или нет?); состоялся релиз Redfall, которая никому не понравилась; в первом видео о DLC к Atomic Heart подсветили новую игровую локацию; вышел трейлер хоррор-платформера Daydream: Forgotten Sorrow; Convergence: A League of Legends Story обрела дату выхода; Square Enix выкатила больше деталей по читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.